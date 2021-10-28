Кубанский Фонд развития промышленности докапитализируют на 1 млрд рублей

Краевой фонд развития промышленности работает более трех лет. За это время предоставлено 118 льготных займов на сумму более 2,2 млрд рублей. Средства идут на создание новых и модернизацию действующих производств, а также пополнение оборотных средств для наращивания объемов производства. Решение губернатора Вениамина Кондратьева об увеличении размера фонда утвердили депутаты на очередной сессии Законодательного собрания Кубани.

«На сегодня капитализация Фонда составляет 2 млрд рублей. По поручению главы региона в этом году мы докапитализируем его еще на 1 млрд рублей. Это позволит большему количеству предприятий получить займы на условиях гораздо ниже банковских и как итог – будет служить развитию промышленности в регионе. В ближайшие годы губернатором поставлена задача довести капитализацию до 5 млрд рублей», – сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Как отметил руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов, сегодня Фонд предлагает 9 собственных программ льготного финансирования промышленных предприятий и 4 программы – совместно с федеральным Фондом развития промышленности. Займы предоставляются на срок до 10 лет в сумме от 3 до 100 млн рублей. Базовая процентная ставка варьируется от 1% до 4% годовых.