В Белоруссии заблокировали сайт немецкого издания Deutsche Welle

В Белоруссии заблокировали сайт издания Deutsche Welle Фото: REUTERS

На территории Белоруссии заблокировали сайт немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle.

При попытке зайти на сайт Deutsche Welle с территории Белоруссии появляется информация о том, что доступ к ресурсу ограничен в соответствии с решением Министерства информации республики. Причины блокировки сайта на данный момент неизвестны.

Напомним, 29 сентября 2021 года по решению Министерства информации республики доступ был заблокирован к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». При попытке зайти на сайт издания появлялось сообщение о его блокировке по решению ведомства. Ресурс не открывается на территории Белоруссии, ни за пределами республики. Тем не менее, читать новости сайта возможно при помощи социальный сетей.

Как писал сайт kp.ru, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в эфире программы «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал блокировку белорусской комсомолоки, отметив, что журналистам стало очень сложно работать в Минске.