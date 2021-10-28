Жириновский призвал уголовно наказывать за отказ вакцинироваться от коронавируса

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ делать прививку от коронавирусной инфекции.

- Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания! — сказал он в эфире «Радио России».

Он добавил, что следует уголовно наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло или могло повлечь массовое заболевание людей.

Политик также раскритиковал россиян, которые решили отдохнуть за границей в нерабочие дни.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 40 096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 8 440 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за тот же период выявили 3 186 заболевших, на третьем Московская область – там за 24 часа инфицировались 2 639 человек. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом в России достигло 8 392 697.