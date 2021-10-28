В Минпромторге РФ сообщили о достаточном запасе масок и перчаток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запасы медицинских масок, перчаток и респираторов в России созданы на длительный срок. Такое заявление сделали в пресс-службе Минпромторга РФ, где отметили, что отечественные производители при необходимости могут и увеличить производство.

«Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ведомости уточнили, что по состоянию на 26 октября суточное производство медицинских трехслойных масок предприятиями, которые находятся в контуре Минпромторга, составило 5,1 млн штук. Объем выпуска респираторов разной модификаций составил 542,2 тысячи штук в сутки, а производственные мощности позволяют выпускать 712 тысяч штук в сутки. Выпуск перчаток был 209 тысяч пар в сутки, а производственные мощности - 539 тысяч пар.