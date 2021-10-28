Захарова: в вопросах прав человека США надо начать с себя, а не учить других

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Данные ФБР, а также Центров по контролю и профилактике заболеваний в США свидетельствуют о сильнейшем кризисе в американском обществе в сфере прав человека, поэтому Вашингтон не вправе поучать других. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что по данным ФБР в США в полтора раза увеличилось число преступлений против афроамериканцев и почти в два раза - против американцев азиатского происхождения, а абсолютный показатель убийств вырос на треть с 2019 года. Захарова добавила, что США, переживающим «сильнейший внутриполитический и социальный правочеловеческий кризис», не стоит заниматься «морализаторством в мировых масштабах».

«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнёрам надо с себя», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен от лица американских властей пообещал «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», поскольку американский президент Джо Байден привержен тому, чтобы «вновь поставить права человека в центр американской внешней политики».