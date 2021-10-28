Тольяттиазот выплатил более 10 миллиардов рублей налогов за 2021 год

Фото: ПАО «ТОАЗ»

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» опубликовало бухгалтерскую отчетность. За 9 месяцев 2021 года одно из градообразующих предприятий Тольятти заплатило налогов на 10 миллиардов рублей.

Выручка по результатам финансово-хозяйственной деятельности составила 76,59 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель за 9 месяцев 2020 года. Чистая прибыль ПАО «ТОАЗ» составила 28,7 миллиардов рублей. Себестоимость в отчетном периоде выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее на 2,99 миллиарда рублей, главным образом за счет роста цен на основное сырье.

Временно исполняющий обязанности генерального директора АО Корпорация «Тольяттиазот» Сергей Шишов заявил, что рыночная конъюнктура в этом году благоволит ТОАЗу.

- Мы надеемся, что такая ситуация будет сохраняться. Но важно отметить, что достижению выдающихся результатов способствуют многолетняя кропотливая работа, которую ведет коллектив предприятия по повышению эффективности и производительности труда, модернизации производства.

Шишов заявил, что уверен в успешности и завершающего квартала года для Тольяттиазота.