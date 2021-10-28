В Великобритании борцов за экологию обвинили в лицемерии

Британских защитников экологии обвинили в лицемерии - они инвестировали в расширение аэропортов. Фото: REUTERS

Британских участников программы PRI обвинили в лицемерии. Интернет-издание DeSmog, которое в основном пишет о разных аспектах глобального потепления, провело собственное расследование и установило, что 13 из них участвуют в финансировании проектов, наносящих вред экологии.

PRI – программа Принципов ответственного инвестирования. В нее входят более 4000 компаний, предприятий, организаций, которые декларируют принципы борьбы за экологию. При этом 13 из них вкладывают деньги в финансирование аэропортов, установил DeSmog.

13 участников программы Принципов ответственного инвестирования решили принять участие в расширение аэропортов Хитроу, Гатвик, Станстед, Бристоль и других.

«Постоянно появляется какой-нибудь новый альянс или коалиция инвесторов, которые заявляют о своем потрясающем опыте в области климата, но при этом они продолжают вкладывать деньги в высокоуглеродную деятельность», — цитирует издание программного советника британского Greenpeace Чарли Кроника.

Как рассказывала ранее kp.ru, в 2021 году в Москве впервые выпустили зеленые облигации почти на миллиард долларов. Вырученные от размещения «зелёных» облигаций суммы правительство Москвы потратит на финансирование и городских экологических проектов - на закупку электрического общественного транспорта (электробусов) и строительство новых станций метро, чтобы снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта.