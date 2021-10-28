Путин отметил недосягаемое мастерство Дины Авериной на чемпионате мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, отметив недосягаемое для соперниц мастерство гимнастки. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте российского лидера.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», – написал глава государства, отметив, что такой «впечатляющий успех» является большой, заслуженной наградой за «трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу».

Напомним, что чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Японии с 27 по 31 октября 2021 года. Спортсменки соревнуются как в отдельных видах программы, так и в групповом и личном многоборье. Днем ранее, 27 октября, Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом, а также одержала победу с обручем. В четверг, 28 октября, спортсменка завоевала золотую и серебряную медали в упражнениях с булавами и лентами, соответственно.