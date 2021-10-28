«Газпром» увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубометров

Компания «Газпром» увеличила поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубометров Фото: REUTERS

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компания увеличила поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубометров.

- «Газпром» обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа, — сказал он во время выступления на сессии Евразийского экономического форума.

Ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9% - до 950 долларов за тысячу кубических метров. Отметим, что рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда газ подорожал до 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего так же резко упал в цене до 1260 долларов.