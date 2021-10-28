Ракова: в Москве ежедневно выявляют около тысячи заболевших коронавирусом детей Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве ежедневно около тысячи детей заражаются коронавирусной инфекцией, а за весь период пандемии в городе переболело 200 тысяч несовершеннолетних. Такое заявление сделала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если раньше где-то мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около 1 тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно», - сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, «Дельта»-штамм коронавируса переносится детьми тяжелее предыдущего. Ракова отметила, что на сегодняшний день в клиниках семеро детей в очень тяжелой форме, а двое из них на ИВЛ.

Как писал сайт kp.ru, Ракова также заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Москве в последние дни снизились, однако ситуация остается напряженной. По ее словам, в столице растет число желающих привиться от COVID-19. Согласно приведенным данным, каждый день вакцинацию проходят около 27 тысяч человек.