Представители малого бизнеса в Софии вышли на протест против ковидных ограничений. Фото: кадр из видео

В столице Болгарии Софии вышли на улицы представители малого бизнеса. Владельцы ресторанов, кафе, фитнес-клубов и их работники в четверг, 28 октября протестовали против так называемых зеленых сертификатов, пишет ТАСС.

Зеленые сертификаты начали действовать в Болгарии с этой недели. Посетители всех закрытых помещений – ресторанов, клубов, спортивных и концертных залов и так далее – должны будут предъявлять на входе сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Участники акции назвали меры, которые ввело правительство, «неадекватными» и дискриминационными и выразили сомнение, что зеленые сертификаты помогут решить проблемы системы здравоохранения. Представители малого бизнеса уверены, что эта мера приведет только к массовым банкротствам. Шествие закончилось митингом перед зданием Минздрава Болгарии.

Летом kp.ru рассказывала, что несанкционированная манифестация против ковидных ограничений прошла на севере Парижа. Жители французской столицы, завидя отряды полиции, принялись скандировать: «Бонжур, диктатура!», а затем затянули «Марсельезу».