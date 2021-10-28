Адвокат советника главы Роскосмоса Павлов объявлен в розыск Фото: Олег ЗОЛОТО

Иван Павлов, адвокат советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова, сообщил, что его объявили в розыск по делу о разглашении данных следствия.

«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», - написал адвокат в своем Telegram-канале.

По его словам, об объявлении в розыск Павлов узнал от Сафронова, которому об этом сообщил следователь.

Напомним, Сафронова арестовали 7 июля. Как сообщили «КП» в ФСБ России, по версии следствия, сотрудник «Роскосмоса» выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирая для ее представителя сведения, составляющие государственную тайну. Отмечается, что речь идет об информации о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по признакам «госизмены», за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. В самом «Роскосмосе» он успел поработать только 4 недели. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат секретные сведения.