Tesla врезалась в столб и загорелась в Новой Москве

В Новой Москве сгорел автомобиль Tesla Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобиль Tesla врезался в фонарный столб в Новой Москве и сгорел. В результате случившегося водитель не пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал московской Госавтоинспекции.

- В ТиНАО возле метро "Прокшино" водитель автомобиля "Тесла" совершил наезд на мачту городского освещения, машина загорелась, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в Проектируемом проезде 7029. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорания. Пострадавших нет. Движение на данном участке затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют дорожную аварию.

Напомним, в среду, 27 октября, пять человек пострадали в результате аварии на Тимирязевской улице в Москве. Уточняется, что ДТП произошло, когда водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю машины «ВАЗ-2107», который двигался во встречном направлении. Все произошло на Тимирязевской улице у дома номер 27. По предварительным данным, у всех пострадавших не тяжелые травмы, и оба водителя трезвые.