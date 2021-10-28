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Экономика28 октября 2021 19:50

The Economist предложил Европе заменить часть российского газа азербайджанским

Отмечается, что европейским странам не удастся полностью отказаться от российского газа
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
The Economist предложил Европе заменить часть российского газа азербайджанским

The Economist предложил Европе заменить часть российского газа азербайджанским

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе не удастся отказаться от российского газа, однако ей необходимо искать альтернативы поставкам от «Газпрома». Об этом пишет журнал The Economist, указывая на возможность заменить часть поставок и устранить монополию российской стороны в некоторых странах.

Отмечается, что 33% спроса в Болгарии в будущем можно будет удовлетворить с поставками газа из Азербайджана. Речь идет о Южном газовом коридоре, предлагаемые мощности которого на сегодняшний день позволяют транспортировать около 10 млрд кубометров газа в год. Планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2 000 км, что может обеспечить еще около 20 млрд кубометров в год.

В статье говориться о том, что в странах Северной Африки и Ближнего Востока есть большие запасы топлива, а на Алжир и Катар в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка. «Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках», - отмечают в статье.

В борьбе за газ Европе приходится конкурировать со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ), а с недавнего времени и Латинской Америкой.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» увеличил поставки газа в Европу на 11 млрд кубометров.