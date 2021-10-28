The Economist предложил Европе заменить часть российского газа азербайджанским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе не удастся отказаться от российского газа, однако ей необходимо искать альтернативы поставкам от «Газпрома». Об этом пишет журнал The Economist, указывая на возможность заменить часть поставок и устранить монополию российской стороны в некоторых странах.

Отмечается, что 33% спроса в Болгарии в будущем можно будет удовлетворить с поставками газа из Азербайджана. Речь идет о Южном газовом коридоре, предлагаемые мощности которого на сегодняшний день позволяют транспортировать около 10 млрд кубометров газа в год. Планируется также постройка трубопровода из Израиля длиной почти 2 000 км, что может обеспечить еще около 20 млрд кубометров в год.

В статье говориться о том, что в странах Северной Африки и Ближнего Востока есть большие запасы топлива, а на Алжир и Катар в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка. «Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках», - отмечают в статье.

В борьбе за газ Европе приходится конкурировать со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта сжиженного природного газа (СПГ), а с недавнего времени и Латинской Америкой.

Как писал сайт kp.ru, накануне «Газпром» увеличил поставки газа в Европу на 11 млрд кубометров.