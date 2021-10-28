Молдавия заключила с "Нафтогазом" контракт на закупку 1,5 млн кубометров газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия заключила соглашение о закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при правительстве республики.

«Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», - говорится в заявлении.

Как отмечается, соответствующие решение принято для того, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в газопроводе.

Как писал сайт kp.ru, встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Молдавии в четверг, 28 октября, снова закончилась без результата. Напомним, прошедшие ранее двухдневные переговоры по газу закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

Президент Молдавии Майя Санду также сообщила, что просила о помощи Румынию, Польшу, Германию и Азербайджан для того, чтобы преодолеть газовый кризис. При этом она признала, что переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на голубое топливо.

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