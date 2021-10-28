Воробьев заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 80 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекции в Подмосковье не вакцинированы.

По его словам, категории людей старше 50 лет и старше 60 лет болеют «очень серьезно», а те, кто не вакцинировался, «болеют тяжело». «Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», - заявил губернатор Подмосковья.

Как писал сайт kp.ru, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в столице в последние дни снизились, однако ситуация остается напряженной. Однако, по ее словам, в последнее время в городе растет число желающих привиться от COVID-19. Согласно приведенным данным, каждый день вакцинацию от коронавируса проходят около 27 тысяч человек.