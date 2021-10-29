Москва обеспечила Казахстан колбасами, кондитеркой, фильтрами и насосами

Москва. Сортировка кондитерских изделий на фабрике "Красный октябрь". Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что больше всего столица поставляет колбас и мучных кондитерских изделий.

С января по август 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составил 2,07 миллиарда долларов. Страна стала главным покупателем столичной продукции, обогнав США и Белоруссию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам восьми месяцев 2021 года объём поставок московских компаний в Казахстан вырос на 29,8% в сравнении с аналогичном периодом прошлого года и на 25,9% в сравнении с 2019 годом, - отметил заммэра. - Таким образом, в денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт за два года вырос более чем на 400 миллионов долларов. Одна из причин такого роста в том, что Казахстан – традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза».

По его словам, промышленный экспорт в эту страну сегодня составляет 1,8 миллиарда долларов, а агропромышленный – 269,9 миллиона долларов.

«Среди промышленных товаров, которые столица отправляет в Казахстан, можно выделить фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагревательные устройства, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Если говорить об экспорте АПК, то здесь наибольший интерес представляют поставки пищевой продукции. Например, экспорт колбас и готовых мясных изделий, а также мучных кондитерских изделий».

В Центре поддержки экспорта «Моспром» отмечают, что увеличения поставок за рубеж удалось добиться в том числе благодаря финансовым и нефинансовым мерам поддержки от города. Например, сейчас в Казахстане проходит международная промышленная выставка POWEREXPO ALMATY-2021. На ней шесть московских промышленных компаний представляют свою продукцию на коллективном стенде правительства Москвы, организованном специалистами Центра «Моспром». Среди них - производители литий-ионных аккумуляторов и источников бесперебойного питания, осветительного оборудования, средств связи и телекоммуникационного оборудования, электроприводной техники.

Помимо этого, «Моспром» помогает компаниям с адаптацией презентаций под региональные особенности, детально изучает конкурентные преимущества московской продукции для эффективных предпродаж и правильного подбора контрагентов. На выставке специалисты центра изучают зарубежных байеров и помогают проводить деловые переговоры с потенциальными покупателями.