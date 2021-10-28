Бывший партнер рассказал, каким был убийца банкира Яхонтова и его семьи Фото: YouTube

Бывший партнер рассказал каким был убийца бакира Яхонтова и его семьи

Бывший партнер Андрея Скрипкина, которого подозревают в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи, рассказал о характере подозреваемого.

Собеседник Rt, который предпочел не называть свое имя, отметил, что Скрипкин производил впечатление «уравновешенного парня».

Они работали вместе около трех лет, потом бизнес-проекты развели их по разным направлениям.

- Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нем», — отметил собеседник издания.

Известно, что у Андрея Скрипкина есть жена и дочь, которые сейчас живут в Америке.

Скрипкина задержали в Витебске. В ночь на 28 октября он свел счеты с жизнью в ИВС. Следствие полагает, что мужчина убил экс-банкира Михаила Яхонтова, его жену и 8-летнего сына. Жертвы были обнаружены 26 октября в элитном ЖК на Мосфильмовской улице.

Как стало известно Пятому каналу, незадолго до смерти, Скрипкин признался на допросе, что готовился к убийству.

Причиной стали финансовые разногласия между мужчинами.

Известно, что перед смертью банкира пытали и зверски избили, а мальчику сломали шею.

По предварительной версии, суммарные долги Яхонтова составляют около 19 миллиардов рублей, сообщает газета "Известия".