В Лос-Анджелесе прошел марш против стигматизации маленьких членов Фото: Twitter.com

В Лос-Анджелесе прошел организованный блогерами Чад и JT марш под названием Small Dong March, который призван положить конец стигматизации маленьких членов.

Как передает Daily Star, в мероприятии приняли участие сотни мужчин и женщин, вышедшие на улицы города с красочными транспарантами, на которых были написаны слова поддержки в адрес тех, кто переживает из-за размера своего достоинства. Двое мужчин, одетых как хот-доги, несли таблички с надписью «all dongs are equal».

Один из участников марша рассказал изданию, что раньше издевался над своими знакомыми с маленькими членами, однако позже понял, что они «такие же, как он». По его словам, сейчас «не гордится» своим поведением в прошлом.

Блогеры Чад и JT недавно заинтересовались проблемой предрассудков, которые связанны с маленьким пенисом. Они раннее уже организовали художественное шоу Small Dong, а за два дня до марша призвали своих подписчиков выразить поддержку их движению.