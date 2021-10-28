Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине Фото: REUTERS

Передача бывшего президента Грузии Михаилу Саакашвили Украине исключена. Такое заявление в четверг, 28 октября, сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», - сказал премьер в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Напомним, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии. В отношении политика в стране возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.

Как писал сайт kp.ru, ранее девушка политика, депутат Верховной рады Елизавета Ясько, сообщила, что Саакашвили находится в критическом состоянии. По ее словам, скоро экс-президенту станет еще хуже, и ему потребуется госпитализация.