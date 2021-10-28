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Общество28 октября 2021 23:08

Верховный суд РФ разъяснил, когда репосты не наказуемы

Пленум Верховного суда прописывает основные направления для экспертных исследований
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Верховный суд РФ разъяснил, когда репосты не наказуемы

Верховный суд РФ разъяснил, когда репосты не наказуемы

Фото: REUTERS

Пленум Верховного суда РФ сделал важные разъяснения по поводу дел, связанных с экстремизмом. Согласно правилам, правоохранительные органы должны доказывать умысел человека, разместившего на своей страничке в социальной сети «горячие» материалы. Соответствующие поправки внесены в действующее постановление пленума ВС «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

Пленум обращает внимание, что рамках рассмотрения дел по статьям УК 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», а также 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ» и 282 «Возбуждение ненависти либо вражды» доказывать необходимо не только сам факт размещения в сети материалов, которые содержат признаки неправомерной информации, а например, призывов к осуществлению экстремистской деятельности или действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности РФ.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в своих разъяснениях ВС ориентирует правоприменителей на тщательное изучение всех обстоятельств дела, среди которых необходимость учитывать форму и содержание размещенной информации, а также ее контекст.

Кроме того, пленум прописывает основные направления для экспертных исследований, проводить которые должна экспертиза нового типа - медиаэкспертиза.

«В целом внедрение в практику правовых позиций, заложенных в постановлении пленума Верховного суда, позволит значительно усовершенствовать систему привлечения к ответственности за правонарушения в информационной сфере и снять многие из существующих проблем», - заявил председатель правления Ассоциации юристов России.