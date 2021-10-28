Захарова: Пусть США не рассказывают нам, что некому оформлять визы в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Соединенные Штаты намеренно разрушали систему оказания консульских услуг в нашей стране, ссылаясь на то, что у них якобы не хватает кадров.

«Когда они рассказывают, что некому оформлять визы, пусть они это не рассказывают нам. Они должны честно набраться мужества и сказать, что они это сделали намеренно. Они намеренно не выдают визы, намеренно удлинили срок оформления паспортов. Намеренно сделали эту процедуру настолько дикой для двадцать первого века, что дальше некуда», - сказала российский дипломат в интервью бывшему главреду и вице-президенту телеканала RTVI Георгию Цихисели, видео беседы она опубликовала в своем Telegram-канале.

По мнению Марии Захаровой, США «намеренно закрывали Генконсульство в РФ, они намеренно переводили дипломатов и консульских служащих с консульских направлений на другие».

«Они делали это все специально. Они намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ. Вопрос зачем? Задайте им этот вопрос, но чтобы сказки они не рассказывали», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях выяснилось, что в госдепартаменте США граждан России причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». К этой категории, в частности, относятся граждане государств, на территории которых у Штатов нет консульского представительства. Поэтому россиянам, которым по каким-либо причинам необходимо посетить Соединенные Штаты, нужно сначала съездить в Польшу, чтобы оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.

Позже в госдепе заявили, что на фоне сокращения дипломатического персонала работа американского посольства в России сведется исключительно к выполнению технических функций.