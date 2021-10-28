Минюст США назвал имя «русского хакера», экстрадированного из Южной Кореи

Россиянину грозит 60 лет тюрьмы Фото: REUTERS

Американское министерство юстиции обнародовало имя россиянина, которого власти Южной Кореи экстрадировали в Соединенные Штаты. В сообщении Минюста США говорится, что это 38-летний Владимир Дунаев из Якутска.

Ему предъявлены обвинения «в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации». Если Дунаева признают виновным по всем пунктам, нашему соотечественнику может грозить 60 лет американской тюрьмы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, гражданин России был задержан по запросу США, где его обвиняют в хакерских атаках с помощью разработанного им вируса Trickbot. По версии следствия, «русский хакер» действовал в составе киберпреступной группировки, причастной к краже более двух миллионов долларов. Жертвами действий злоумышленников стали как компании, так и физические лица.

Подозреваемого арестовали в конце весны, а в начале осени, 2 сентября, суд Сеула одобрил запрос Вашингтона о его экстрадиции в США. Передача обвиняемого в кибератаках россиянина американцам состоялась 20 октября.