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Экономика28 октября 2021 23:56

Акции Facebook будут продавать под названием MVRS

Ранее Марк Цукерберг объявил о переименовании компании в Meta
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta

Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta

Фото: REUTERS

Основатель и владелец американской корпорации Facebook Марк Цукерберг, похоже, решил не ограничиваться переименованием своего детища. С 1 декабря акции компании будут продаваться под тикером (краткое название в биржевой информации) MVRS, а не под привычным сокращением FB.

«Мы намерены с 1 декабря начать торговаться под новым тикером MVRS, который мы зарезервировали ранее», - говорится в сообщении на сайте компании.

Кроме того, корпорация будет по-новому отчитываться о своих финансовых показателях. С четвертого квартала 2021 года Meta разобьет результаты своей работы на два блока: первый будет объединять деятельность всех приложений компании, второй – работу над технологиями виртуальной реальности. Отмечается, что корпоративная структура внутри самой компании останется без изменений.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 октября Марк Цукерберг объявил о переименовании своей корпорации в Meta, при этом популярная социальная сеть Facebook останется под прежним названием. После этой новости акции компании выросли в цене на 3%.