Politico: Белый дом отложил испытания гиперзвукового оружия перед встречей Путина с Байденом

Газета ссылается на источники в Пентагоне Фото: REUTERS

В начале июня, буквально за несколько дней до июньской встречи президента США Джозефа Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, Белый дом велел Пентагону отложить давно готовившиеся испытания гиперзвукового оружия, чтобы не создавать напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники в американском Минобороны и конгрессе.

Издание отмечает, что Байден тогда готовился к трудным переговорам с главой российского государства, и в вашингтонской администрации считали, что такие провокационные испытания прямо перед саммитом могут «послать неправильный сигнал» Москве или даже привести к срыву встречи.

Анонимный представитель Пентагона заявил, что российская сторона тоже «не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита».

Газета отмечает, что в Белом доме информацию о переносе даты испытаний не подтвердили, назвав эти сведения «недостоверными».

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов двух стран в Женеве состоялась 16 июня. После саммита оба лидера государств пообщались с журналистами, и каждый из них представил свое видение итогов этих переговоров.

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