На Солнце произошла мощная вспышка

Сильная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 28 октября, ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса Х, которая началась в 18:17 (мск) и продолжалась 31 минуту. Об этом сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

Всего же за последние двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек, лаборатория повысила индекс вспышечной активности до «оранжевого».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник, 26 октября, американская космическая солнечная обсерватория (NASA's Solar Dynamics Observatory – SDO) зафиксировала на нашем светиле коронарные выбросы, которые продолжались пять часов без перерыва. Полыхавшее вспышками пятно – активная зона размером с Землю – находилось за видимым краем Солнца, поэтому «плевки» выбросов солнечного вещества летели мимо Голубой планеты. В противном случае они вызвали бы сильные магнитные бури на Земле.

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