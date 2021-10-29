В США отметили выросшую боеспособность Вооруженных сил России Фото: REUTERS

За последние десятилетия Вооруженные силы (ВС) России стали более боеспособными и мобильными, Москва добилась успехов в таких областях, как разработка ракет большой дальности, гиперзвукового оружия и беспилотных средств, улучшение системы противокосмической обороны. Об этом пишут трое экспертов вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман, Джон Харди и Зейн Зовак в своей статье для издания Defense One.

Американские эксперты отмечают, что наша страна и Китай вкладывают большие деньги в повышение боеготовности своих армий, «решительно развертывают модернизированную ядерную триаду». По мнению сотрудников вашингтонского Фонда, «хотя официальный альянс остается маловероятным, Пекин и Москва имеют много общих интересов в сфере безопасности».

«Пекин и Москва резко наращивают мощь своих вооруженных сил, а также стратегическую координацию. США и нашим союзникам следует обратить на это внимание и действовать соответствующим образом», - предупреждают авторы статьи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в журнале Forbes появилась публикация о том, что Штаты «репетируют» войну с Россией у самых границ нашей страны: ВВС США проводят учения на острове Шемья на Аляске, где находится ближайший к российской территории американский военный аэродром – силы двух стран располагаются всего в 322 километрах друг от друга.