Пентагон призвал союзников США снять ограничения на поставки оружия Украине

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне призвали союзников Соединенных Штатов снять ограничения на поставки оружия Украине. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, выступая по видеосвязи на мероприятии Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По мнению представительницы американского военного ведомства, у Киева должна быть возможность получить средства, которые необходимы украинской армии «для защиты».

Когда ее спросили, какой именно помощи Украине ожидает Вашингтон от своих партнеров, Купер ответила, что в первую очередь она «хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки летальных оборонных средств в качестве помощи».

«Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты. Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада – в частности, США, Францию и Германию – перестать «накачивать» Украину оружием. Она подчеркнула, что попытки урегулировать конфликт в Донбассе силой будут иметь «трагические последствия».