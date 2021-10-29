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В мире29 октября 2021 2:49

На обвиняемого в домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка подали в суд

В начале этого года 11 женщин обвинили Куомо в неподобающем поведении сексуального характера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо

Фото: REUTERS

В суд американского города Олбани (штат Нью-Йорк) поступила исковая жалоба на обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-губернатора штата Эндрю Куомо, передает телеканал ABC.

Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы региональной судебной системы Люсиан Шалфен. Он отметил, что эта жалоба стала первым иском в суд, связанным с обвинениями Куомо в неподобающем поведении и приставаниях к подчиненным. Представитель судебной системы штата не уточнил, кто именно подал иск против бывшего губернатора, однако источники телеканала утверждают, что в документе фигурирует имя Бриттани Коммиссо – бывшей помощницы Куомо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в общей сложности 11 женщин, ранее работавших в администрации губернатора Нью-Йорка, заявили, что он без разрешения трогал их там, где посторонним мужчинам к дамам прикасаться неприлично, и «позволял себе многочисленные оскорбительные комментарии». В итоге прокуратура штата провела масштабное расследование, после чего Куомо ушел в отставку с поста губернатора.