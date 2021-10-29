WS J: США могут выплатить более миллиарда долларов мигрантам, пострадавшим от политики Трампа

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выплат компенсаций мигрантам, пострадавшим от жесткой миграционной политики предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, общая сумма выплат может составить более миллиарда долларов. Этим вопросом занимаются американский Минюст, министерство внутренней безопасности (МВБ) и министерство здравоохранения и социальных служб США. По предварительным оценкам, каждому члену разлученной из-за Трампа семьи могут выплатить до 450 тысяч долларов, в зависимости от обстоятельств. Иски на возмещение ущерба на сегодняшний день подали около 940 семей переселенцев.