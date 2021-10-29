Помощник Байдена: В центре внимания на саммите G20 будут США и Европа

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Америки Джилл Байден прилетел в Рим на саммит G20 Фото: REUTERS

В центре внимания на встрече лидеров стран Группы двадцати (G2) в Риме будут Соединенные Штаты и страны Европы, поскольку главы России и Китая на саммит «Большой двадцатки» не прибудут. Таким мнением поделился с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который вместе с Джо Байденом прилетел в Рим.

«Я думаю, что вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этом саммите G20 в условиях, когда мы имеем дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в саммите «Большой двадцатки» в Риме 30–31 октября примет участие в режиме онлайн, а глава российского МИД Сергей Лавров лично прибудет на встречу G2.