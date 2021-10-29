Пентагон: Китай вскоре может обойти Россию и США по военной мощи

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен Фото: REUTERS

В ближайшие годы Китай может превзойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты, считает заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

«Россия все еще является самой неминуемой угрозой. Просто потому, что располагает 1550, плюс-минус, развернутыми ядерными боезарядами, развернутыми на сегодняшний день против нас. А у Китая примерно 20% от этого», - заявил он на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Американский генерал отметил, что Штатам, по его мнению, следует «беспокоиться по поводу России в ближайшей перспективе».

«Однако «надвигающаяся угроза» – это полезный термин применительно к Китаю. Поскольку темпы, которыми Китай движется (в деле укрепления своей армии – прим. ред.), являются попросту ошеломительными», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Хайтен заявил, что темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и в США.