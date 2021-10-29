В Крыму призвали возбудить уголовное дело по факту хищения скифского золота

Ситуация с невозвращением скифского золота попадает под статьи УК РФ Фото: EAST NEWS

Передача Украине коллекции скифского золота, принадлежавшего крымским музеям, содержит в себе признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного Кодекса России, заявил РИА Новости заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

"Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов", - подчеркнул Молохов.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), и о невозвращении на территорию России культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

Напомним, коллекция из 2111 экспонатов стоимостью около двух миллионов евро была собрана в четырех крымских музеях. Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году. В это время Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала Амстердам вернуть экспонаты в Киев.

Как ранее писал сайт kp.ru, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама поставил точку в многолетних судебных тяжбах, объявив о передаче "скифского золота" Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "рейдерским захватом" и сказал, что борьба будет продолжена.