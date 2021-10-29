Что произошло в ночь на 29 октября

«КП» – о последних новостях на утро 29 октября 2021 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 29 октября 2021 года. Со вчерашнего дня компания Facebook теперь называется Meta. Накануне основатель корпорации Марк Цукерберг объявил о переименовании своего детища, при этом популярная социальная сеть Facebook останется под прежним названием. После этой новости акции компании выросли в цене на 3%.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против коронавируса будет защищать от заболевания COVID-19 как минимум шесть месяцев, и прививаться ею нужно будет не чаще одного раза в полгода. По его словам, иммунизация «Спутником V» и ревакцинация назальным препаратом должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.