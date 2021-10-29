В Казахстане школьник совершил суицид после беседы с психологом из-за надетой юбки

В Казахстане возбудили уголовное дело по признакам доведения до суицида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученик восьмого класса одной из школ Алматы совершил самоубийство после того, как его против воли направили к школьному психологу, сообщает агентство КазТАГ.

По информации журналистов, причиной конфликтной ситуации стал наряд подростка, в котором он явился на бал по теме "Гарри Поттера". В частности, куратора возмутила юбка, которую мальчик в шутку надел. После беседы с психологом школьник покончил с собой.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства гибели подростка.

Как ранее писал сайт kp.ru, подозреваемый в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова, его жены и ребенка совершил суицид. Накануне он был задержан в Белоруссии и готовился к высылке в Россию.