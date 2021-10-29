В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога Фото: Иван ВИСЛОВ

Пенсионеров, владеющих автомобилями, предложили освободить от транспортного налога

В России может появиться новая льгота для пенсионеров, владеющих автомобилями. Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой освободить их от уплаты транспортного налога. Но при условии, что машина имеет мощность двигателя, не превышающую 150 л. с.

Парламентарий направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Депутата подчеркивает, что сегодня вопрос льгот по транспортному налогу в каждом регионе устанавливается на усмотрение властей. В итоге в двух соседних субъектах могут действовать совершенно разные условия.

Но учитывая разброс населенных пунктов в стране, то пенсионеры, которые в силу возраста не могут обираться общественным транспортом, нуждаются в личных машинах. Зачастую и общественного транспорта в селах и деревнях просто нет.

В связи с этим депутат просит предоставить льготы данной категории граждан, независимо от региона проживания.

- В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с., — цитирует Rt текст обращения.

Ранее юрист, медиатор Юрий Капштык назвал возможный источник финансовой поддержки для неработающих пенсионеров. Юрист отметил, что в России «спокойно справились» с ситуацией, когда баррель нефти упал до 40 долларов, а сейчас он приближается к отметке в 80 долларов. Соответственно, бюджет получает сверхдоход, часть которого могла бы идти на помощь пенсионерам, пишет газета "Известия".

К тому же, те пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на двойной размер страховой выплаты, сообщает "360".