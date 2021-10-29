Бастрыкин поручил обосновать арест калининградского врача Сушкевич

Председатель СК России Александр Бастрыкин / Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил подчиненным повторно доложить расследовании дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца в одном из роддомов в Калининграде, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 29 октября.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

Соответствующее решение принято в связи с обращением главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

Как ранее писал сайт kp.ru, 28 октября Рошаль высказался о деле калининградских врачей, которых обвиняют в убийстве новорожденного.

"Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками, - заявил Рошаль. - Мы полагаем, что заключение под стражу врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу".

Напомним, по версии следствия, Елена Белая и Элина Сушкевич 6 ноября 2018 года совершили умышленное убийство новорожденного в роддоме № 4 Калининграда. Следователи настаивают, что Елена Белая как руководитель роддома № 4 Калининграда организовала убийство, а Элина Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего ребенок, родившийся с экстремально низкой массой тела, умер.

Коллегия присяжных Калининградского областного суда в декабре 2020 года признала медиков невиновными. Потерпевшие добились пересмотра дела.

4 октября 2021 года в Московском областном суде начались слушания этого громкого дела по новой. Одним из первых решений суда стало заключение под стражу и помещение в СИЗО Елены Белой и Элины Сушкевич до 4 января 2022 года. Главный аргумент при принятии этого решения - у обвиняемых нет прописки в столичном регионе.