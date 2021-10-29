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Политика29 октября 2021 10:22

Госдеп США заявил, что Россия одобрила дополнительные полеты американских авиакомпаний над страной

Вашингтон намерен продолжить взаимодействие с Москвой в этом вопросе
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Американские авиакомпании желают увеличения авиарейсов над Россией

Американские авиакомпании желают увеличения авиарейсов над Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США объявил о достижении договоренности с Москвой о дополнительных рейсах над территорией России. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации Вашингтона, контакты по этому вопросу с представителями Российской Федерации проходили еще на прошлой неделе и завершились успешно. Правда, точное количество дополнительных рейсов агентству не назвали.

"Госдепартамент продолжает взаимодействовать с российскими властями по вопросу расширения возможностей для американских авиаперевозчиков", - заверили в Вашингтоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские авиакомпании обратились в госдепартамент США с просьбой "срочно предпринять действия", чтобы обеспечить им право на дополнительные полеты в воздушном пространстве России с целью "удовлетворить потребности рынка". Обращение подписали American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие крупные авиакомпании.