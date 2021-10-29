Аэропорт Чумикана передали в федеральную собственность

В планах повторить эту процедуру с аэровокзалом Советской Гавани. Фото: правительство Хабаровского края.

В рамках проекта по созданию Единой дальневосточной авиакомпании правительство Хабаровского края выступило с инициативой о передаче в федеральную собственность аэровокзала в Чумикане. Теперь все имущество, что расположено на посадочных площадках аэропорта Чумикан, перешло в ведомство федерального предприятия «Аэропорты Дальнего Востока». Кроме того, в планах региона повторить процедуру в отношении еще одного северного аэровокзала.

- Прошу провести такую же работу в отношении Советской Гавани. Все профильные ведомства, министерства и предприниматели готовы подключиться к работе по приведению в порядок взлетно-посадочной полосы. И этот процесс необходимо ускорить, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Передача в федеральную собственность таких объектов позволит максимально эффективно сохранять и улучшать инфраструктуру аэропортов, а также улучшить их техническую оснащенность.

Напомним, что до 2017 года здание аэропорта в Чумикане представляло собой двухквартирный деревянный дом, который был построен еще в 1980 году. В 2014 году строение признали небезопасным. В связи чем ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» установил временное помещение контейнерного типа, которое тоже не соответствовало всем нормам.

Благодаря передаче в федеральную собственность аэропортовых активов удастся привлечь дополнительные средства на улучшение условий авиатранспортного обслуживания.