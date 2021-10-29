Дипломаты рассказали об экстрадиции россиянина из Южной Кореи в США Фото: REUTERS

Сеул уведомил Москву об экстрадиции гражданина России Владимира Дунаева в Соединенные Штаты по делу о кибермошенничестве.

Как рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее, российские дипломаты постоянно поддерживали контакты с задержанным во время его нахождения в СИЗО и передавали ему письма от родных. По информации российского посольства, Дунаева экстрадировали в США 15 октября 2021.

Как писал сайт kp.ru, гражданин России был задержан по запросу США, где его обвиняют в хакерских атаках с помощью разработанного им вируса Trickbot. По версии следствия, «русский хакер» действовал в составе киберпреступной группировки, причастной к краже более двух миллионов долларов. Жертвами действий злоумышленников стали как компании, так и физические лица.

Россиянину предъявлены обвинения «в предполагаемом участии в транснациональной киберпреступной организации». Если Дунаева признают виновным по всем пунктам, нашему соотечественнику может грозить 60 лет американской тюрьмы.