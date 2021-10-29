В Польше усомнились в «победе» над Россией после реформы армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша не сможет одержать победу над Россией в случае военного противостояния даже после реформы армии, заявляет польское издание Onet, комментируя законопроект «Об обороне отечества».

«У Польши не будет в столкновении с Москвой никаких шансов…Сравнение польских и российских возможностей не оставляет никаких иллюзий по поводу исхода такого столкновения», – считает автор публикации.

Во вторник, 26 октября, документ представили глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский и министр обороны республики Мариуш Блащак. В нем Россия указана как потенциальный противник. Как отмечает автор статьи, в законопроекте не предусмотрены большие расходы на армию, ликвидация неэффективных формирований в Минобороны страны и регулярные учения. По его мнению, именно это позволило России усилить свой военный потенциал.

Как писал сайт kp.ru, ранее Польша пообещала разместить купленные у США танки M1A2 Abrams SEPv3 на территории «Смоленских ворот» в России и Белоруссии.