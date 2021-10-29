Меньше 2% беременных россиянок привиты от коронавируса

1,3% россиянок поставили прививки от коронавируса во время беременности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Менее 2% беременных жительниц России прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 28 октября, главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков. Его словам приводит ТАСС.

"На данный момент наблюдается 760 тыс. беременных женщин в РФ, из них только 9 600 привились во время беременности, то есть это 1,3%, - констатировал Шмаков во время круглого стола на тему: "Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить". - Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых - 6%. То есть, мы даже не дотягиваем до 10%".

По его словам, это очень низкий показатель. Особенно с учетом того, что материнская смертность при коронавирусе в 2021 году выросла в три раза в сравнении с 2020 годом.

Врач подчеркнул, что вакцинация "Спутником V" разрешена как беременным, так и кормящим матерям. Он рекомендовал поставить прививку, особенно тем, у кого есть дополнительные факторы риска.

Как ранее писал сайт kp.ru, акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева, будучи беременной, одна и первых в России решилась на прививку от коронавируса "Спутником V". Медик призналась, что очень ждала, когда в стране будет разрешено прививать беременных женщин.