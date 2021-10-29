Ряд стран заявили о «притеснении» Россией независимых СМИ Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Правительство России притесняет независимые СМИ и независимых журналистов, заявил Государственный департамент Соединенных Штатов от имени нескольких стран, в числе которых Австралия, Франция, Чехия, Германия, Греция, Нидерланды и другие.

«Члены Коалиции за свободу СМИ выражают глубокую озабоченность по поводу усиливающихся преследований со стороны правительства России в отношении независимых журналистов и СМИ в России. Свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ и важна для защиты прав человека и основных свобод», – сказано в заявлении на сайте Госдепа.

Как утверждается в сообщении, российские власти систематически задерживают журналистов и жестоко обращаются с ними за публикацию статей об акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Как писал сайт kp.ru, Запад сам замечены в притеснении российских СМИ. В частности, 28 сентября 2021 видеохостинг YouTube удалил каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Кабмин Германии заявил, что немецкие власти не имеют к данному решению никакого отношения и оно было принято самой платформой. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала подобные меры медийной войной, объявленной России. Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube.