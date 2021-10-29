Электронные дубликаты 19 документов будут оформлять в МФЦ в 2022 году

С 2022 года россияне смогут получить цифровые копии 19 документов, которые заменят оригиналы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты для 19 документов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России. Услуга будет доступна с 1 июля.

У россиян будет возможность сделать цифровые копии военного билета, документов, которые подтверждают право на получение соцподдержки, справок о доходах, свидетельства об усыновлении, медицинских справок, судебных решений, документов об образовании и квалификации, свидетельств ЗАГС, документов об инвалидности. Причем электронный дубликат с документов об образовании, свидетельств ЗАГС и документов об инвалидности можно будет сделать, даже если они выданы за пределами России.

«Электронные дубликаты появятся в личном кабинете на портале госуслуг. Они позволят оформлять больше государственных услуг онлайн, а при обращении в органы власти оригинал необходимого документа больше не потребуется», - говорится в сообщении.

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