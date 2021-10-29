Вторую нитку «Северного потока – 2» заполнят газом до конца 2021 года Фото: REUTERS

Вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» заполнят газом до конца этого года, сообщил председатель правления одного из инвесторов проекта - австрийской компании OMV - Альфред Штерн.

«До конца года вторая линия будет заполнена газом», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, первая нитка трубопровода «Северный поток – 2» была заполнена техническим газом 18 октября 2021.

Напомним, строительство трубопровода завершили 10 сентября 2021.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее говорил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

Зампред правительства РФ Александр Новак заявлял, что связи между поставками газа в Европу и проектом «Северный поток – 2» нет. По его словам, Россия в полной мере выполняет своим обязательства по поставкам газа, и готова нарастить экспорт, если поступят соответствующие заявки.