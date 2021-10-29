Володин напомнил о поправках к закону об обороте спирта в России

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил россиянам о вступлении в силу поправок к закону о госрегулировании оборота этилового спирта в России. Они вступят в силу 1 ноября 2021 года.

"Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Это важно для защиты здоровья наших граждан".

Согласно принятым поправкам, производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Володин выразил сомнение в объективности критериев присуждения Нобелевской премии мира и предложил ввести для особых случаев процедуру ее отзыва. В то же самое время такие критерии в завещании Альфреда Нобеля были, но почему-то их перестали брать в расчет, отметил Володин.