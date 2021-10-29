Минздрав: дети 5-14 лет стали в три раза чаще болеть коронавирусом

Дети также могут болеть коронавирусом в тяжелой форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией в сравнении с показателями 2020 года. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Как отмечает Намазова-Баранова со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, с начала 2020 года по конец лета 2021 года дети до 4 лет стали в два раза чаще болеть коронавирусом. А дети от 5 до 14 лет - в три раза чаще, пишет ТАСС.

Представитель Минздрава заявила, что такая статистика поднимает вопрос о том, как защитить детей от новой коронавирусной инфекции. Потому что среди них также встречаются случаи, когда болезнь переносится в тяжелой форме.

Как ранее писал сайт kp.ru, член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый считает, что надо как можно раньше начать вакцинацию детей и подростков. Это связано с тем, что дельта-штаммом коронавируса тяжело болеют даже дети 6 лет.