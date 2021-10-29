Россия запросила у Черногории документы о предоставлении убежища Тельману Исмаилову Фото: Евгения ГУСЕВА

Посольство России запросило у Черногории документы, на основании которых Подгорица предоставила политическое убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.

Запрос направлен в Министерство иностранных дел республики, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Черногории.

Как писал сайт kp.ru, предприниматель был задержан 1 октября 2021 в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Москвой. Экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован еще в 2017 году по обвинению в организации убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева.

Напомним, суд в Черногории отправил Исмаилова в экстрадиционный изолятор, а Россия направила запрос о выдаче бизнесмена. Позже адвокат предпринимателя сообщил, что он получил политическое убежище в Черногории.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по уголовному делу в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка.