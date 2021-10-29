Аналитики заявили, что цены на строящееся жилье в Москве вырастут на 7-10 процентов

В материале агентства сообщается, что с начала 2021 года квартиры в московских новостройках подорожали на 21 процент Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики агентства "ИНКОМ-Недвижимость" спрогнозировали новый виток роста цен на квартиры до конца года. Об этом в пятницу, 29 октября 2021 года сообщает Lenta.ru.

"Корректировка цен на повышение будет до 7-10 процентов, если не вмешается локдаун. Рынок уходит от ажиотажной покупательской активности и роста цен к более справедливому ценообразованию. Прекратилось спекулятивное давление на стоимость под предлогом высокого спроса. К любым изменениям нужен период адаптации, который начался в июле и закончился в октябре", - сообщили в компании.

В материале агентства сообщается, что с начала 2021 года квартиры в московских новостройках подорожали на 21 процент, в среднем с 15,5 миллиона до 19 миллионов рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказывал изданию ФАН, что россияне, совершившие покупку недвижимости стоимостью менее двух миллионов рублей, при приобретении второй квартиры имеют право дополучить сумму налогового вычета.

Ранее эксперты назвали минимальную сумму для покупки квартиры в Подмосковье.

"В многоквартирных домах под Серпуховом, Орехово-Зуевом, Егорьевском, Волоколамском, Луховицами найдется бюджетная однушка в старом фонде за 600-800 тыс. руб.", - рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" генеральный директор инвестиционной компании "АБЦ" Евгений Лашков.