Кремль пообещал ликвидировать дефицит вакцин в России в ближайшее время Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дефицит вакцин от коронавирусной инфекции, образовавшийся в регионах России, будет ликвидирован в самые сжатые сроки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все налажено, все отлажено. И в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован", - указал он», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Он отметил, что Кремль желает, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. Как объяснил Песков, краткосрочные дефициты препаратов от коронавируса возникают в результате «скачкообразного хода вакцинации»

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация может остановить пандемию.

Как писал сайт kp.ru, Песков говорил, что решений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не принималось.